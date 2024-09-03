Son dakika | Muhtar amca bu yüzden tutuklanmış! Kayıp Narin için Bakan Tunç'tan yeni açıklama: "Kime ait olduğu tespit edilemedi"

Son dakika haberi: Türkiye iki haftadır Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin'den güzel haber gelmesini bekliyor. Soruşturma muhtar amca Salim Güran'ın tutuklanmasıyla derinleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amcanın neden tutuklandığını açıklarken Narin'in ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili "Birinin kendine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi" dedi.

AMCA NEDEN TUTUKLANDI? "NEDENİ SADECE 'KASTEN ÖLDÜRME' ŞÜPHESİ DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 24 TV'de katıldığı röportajda Narin Güran'ın kayboluşu ve devamında yaşanan gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:

Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Tutuklanma nedeni sadece "kasten öldürme" şüphesi değil, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" şüphesi de var. Her iki suç bakımından bir soruşturma yürütülüyor. Sağ salim bulunduğunda "kasten öldürme" suçu gerçekleşmemiş olur tabii. Burada usulen bir hata söz konusu değil. Bu iki suç bakımından tutuklamaya sevk edildi.

"AĞABEYİN VÜCUDUNDAKİ MORLUKLARDAN BİRİNİN KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ"

Ağabeyiyle ilgili, DNA'yla ilgili, vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı. O morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Birinin kendine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Bütün temennimiz Narin'in sağ salim bulunması.

Diğer delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma tüm detaylarıyla, titizlikle devam ediyor.

MUHTAR AMCA CEZAEVİNDE

Narin'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhtar amca Salim Güran, sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayrıca Salim Güran'ın jandarmadaki ifadesi de ortaya çıktı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Güran'ın küçük kızın babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddiasını reddettiği belirtildi. Habere göre, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasından, kızının araması üzerine haberdar olduğunu belirten Salim Güran, olay öncesinde küçük kızı görmediğini iddia etti. Aramalara katıldığını ifade eden amca, telefonunun Narin Güran'ın kaybolmasından önce neden kapalı olduğuna ilişkin soru üzerine "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" iddiasında bulundu.

AĞABEYİN KOLUNDAKİ İZLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Narin'in ağabeyi de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi ile ilgili tespit için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. O ısırık izlerinin Narin'e ait çıkmadığı belirtilmişti.