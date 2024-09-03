Son dakika | Muhtar amca bu yüzden tutuklanmış! Kayıp Narin için Bakan Tunç'tan yeni açıklama: "Kime ait olduğu tespit edilemedi"

Son dakika haberi: Türkiye iki haftadır Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin'den güzel haber gelmesini bekliyor. Soruşturma muhtar amca Salim Güran'ın tutuklanmasıyla derinleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amcanın neden tutuklandığını açıklarken Narin'in ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili "Birinin kendine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 24 TV'de katıldığı röportajda Narin Güran'ın kayboluşu ve devamında yaşanan gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:
Ağabeyiyle ilgili, DNA'yla ilgili, vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı. O morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Birinin kendine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.
Bütün temennimiz Narin'in sağ salim bulunması.
Diğer delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Narin'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhtar amca Salim Güran, sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ayrıca Salim Güran'ın jandarmadaki ifadesi de ortaya çıktı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Güran'ın küçük kızın babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddiasını reddettiği belirtildi. Habere göre, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasından, kızının araması üzerine haberdar olduğunu belirten Salim Güran, olay öncesinde küçük kızı görmediğini iddia etti. Aramalara katıldığını ifade eden amca, telefonunun Narin Güran'ın kaybolmasından önce neden kapalı olduğuna ilişkin soru üzerine "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" iddiasında bulundu.
Öte yandan Narin'in ağabeyi de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi ile ilgili tespit için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. O ısırık izlerinin Narin'e ait çıkmadığı belirtilmişti.