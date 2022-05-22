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Son dakika: Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var

22.05.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hakkari Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in makam aracı kaza yaptı. Kaymakam Özdemir'in de içinde bulunduğu araç, Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada Kaymakam Ahmet Özdemir ile birlikte 5 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika haberi... Hakkari’nin Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir’in de içerisinde bulunduğu makam aracının kaza yapması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

DERECİK KAYMAKAMI KAZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli-Derecik karayolunun Nehri mevkiinde meydana geldi. Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir’in de içerisinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen F.K. isimli vatandaşın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Derecik Kaymakamı Özdemir’in makam aracı kaza yaptı; 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında Kaymakam Özdemir ile yanında bulunan Vali Yardımcısı, Murat Yayabaşı, 2 koruması ile karşı taraftan sürücü F.K. ile İ.K. hafif yaralandı.

Derecik Kaymakamı Özdemir’in makam aracı kaza yaptı; 6 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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kaymakam Hakkari
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