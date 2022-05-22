Son dakika: Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika haberi... Hakkari’nin Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir’in de içerisinde bulunduğu makam aracının kaza yapması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

DERECİK KAYMAKAMI KAZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli-Derecik karayolunun Nehri mevkiinde meydana geldi. Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir’in de içerisinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen F.K. isimli vatandaşın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında Kaymakam Özdemir ile yanında bulunan Vali Yardımcısı, Murat Yayabaşı, 2 koruması ile karşı taraftan sürücü F.K. ile İ.K. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

