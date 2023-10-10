SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'ye çok sert yanıt! Kemal Kılıçdaroğlu tezkere kararını açıkladı! 'Milliyetçiyim diyorsan...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'ye gelecek Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili kendisine yöneltilen açıklamaya cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"ASLA VE ASLA YABANCI ASKERLERİN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

Tezkerede Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahları kuvvetleri Türkiye'ye davet edecek diyor. Bahçeli sana bir soru; yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. Milliyetçiyim diyorsun, bu kardeşiniz de milliyetçi. Asla ve asla yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum.

Bahçeli'ye ikinci soru; bu yabancı askerler kimler? Bu ülkede terörle mücadeleyi TSK verdi. Bir tane bile yabancı askerler gelmedi. Şimdi terörle mücadele için yabancı askerler gelecek. Gemin basılacak sesin çıkmayacak. Türkiye bu duruma hiç düşmedi. Binlerce şehit vermişiz, bir tek yabancı asker istemeden, şimdi yabancı askerleri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edecekler.

"MİLLİYETÇİYİM DİYORSAN..."

Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana neden 'hayır' diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin.



