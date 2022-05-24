SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez görüyorum' diyerek duyurdu! 'Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor?'

Son dakika haberi: Hükümete eleştirilerini sıralarken 'İlk kez ekonomik buhran içinde alt gelir gruplarından kaynak alıp üst gelire veren politikalara tanık oluyorum.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, insanların pazara çıkamadığını söylerken örneklerini sıraladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam geleceğini iddia etti.

'SİZİN GÖZLERİNİZE DE BAKTIK BOYUNUZA DA BAKTIK YÖNETEMİYORSUNUZ'

'Bir ülke bilgiyle birikimle yönetilir. Devlette liyakat sistemi varsa daha sağlıklı bir yönetim inşa etmiş olursunuz. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Eleştiri geldiğinde 'Gözlerimize bakın diyorlar.' Biz sizin gözlerinize de baktık endamınıza da baktık. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz.

'SOSYAL BUHRANLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bu ülkede ilk defa ekonomik kriz olmuyor. Siz bu krizi yönetemiyorsunuz. Bu buhrandan nasıl çıkarız arayışı içine girmiyorsunuz. 2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun ne kadar farkındalar emin olun bilmiyorum.'

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİYE: 'CEBİNDE DOLAR MI TAŞIYOR?'

Parantez açalım acaba Devlet Bahçeli cebinde Türk lirası mı taşıyor, dolar mı taşıyor? Türk lirasının bu kadar değersizleştiği dönemde Bahçeli hala iktidara sahip çıkıyorsa burada sorun var demektir.

'TEMMUZ VEYA AĞUSTOS'TA ELEKTRİĞE ZAM GELECEK'

Bundan sonra zamlar devam edecek. Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Ticarethanelere gelecek. Önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek. Biz 84 milyon insanın hakkını savunuyoruz.'



