Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan flaş sözler! AK Parti'nin oy oranını açıklayarak tarih verdi

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin oy oranını açıklayan Kılıçdaroğlu, tarih de vererek anketlerde geçeceklerini açıkladı. Altılı masanın olası cumhurbaşkanını tarif eden Kılıçdaroğlu, seçimlerin de ilk turda biteceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, erken seçimle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı...

AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI: HAZİRAN SONUNDA GEÇERİZ

AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altında olduğunu ifade eden CHP lideri iddialı konuştu. Birgün'de yer alan habere göre, tarih de vererek CHP'nin anketlerde AK Parti'yi geçeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Haziran sonunda tüm yoklamalarda CHP’nin AK Parti’yi geçeceğini göreceksiniz. Burada da hiçbir tereddüt yok. AK Parti’den ve MHP’den kopanlar CHP’ye üye oluyorsa bu önemli bir veridir. Kopuşlar başladı büyüyerek gidecek. Bizim söylediklerimiz yeteri kadar belli kesimlere ulaşmıyor bunu da kabul edelim. Televizyonlar mesela… Sürekli AK Parti’nin kanallarını izleyenler, dolayısıyla bir süre sonra hayatın gerçeği ile karşılaştığında onların doğru olmadığını görüyor zaten. O alanlara dönük çalışmamızı artırmalıyız. Erken seçim olabilir. Bu, ya Devlet Bahçeli’nin tercihi ya da ikisinin bir araya gelip aldığı bir karar olabilir.

"ADAY KONUŞMADIK"

Muhalefetin merakla beklenen cumhurbaşkanı adayına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, toplantılarda aday konuşulmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Şu kadarını söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı adayını altı lider belirleyecek. İçeriden dışarıdan bir yorum yapmak doğru olmaz. Bu soruya sadece ben muhatap olmuyorum, diğer siyasi liderler de oluyor. Kendi aramızda konuştuk, eğer öyle bir soru gelirse biz cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini kamuoyuna açıklayacağımız metinler yazalım ve bunu tekrar edelim. Ben de dolayısıyla o metindeki cümleyi tekrarlayayım. Samimiyetle söyleyeyim, aday konuşmadık. Masada takvim de konuşulmadı. Çünkü biz önce, neyi nasıl yapacağımızı ve hedeflerimizi ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanı adayının bu hedefleri gerçekleşmek için çaba harcayacağını taahhüt ettik. Önce bunları bir bilmeliyiz. Bunlar üzerinde bir anlaşma sağlamalıyız. Bu anlaşmayı sağladıktan sonra diğer aşamaya geçebiliriz.

OLASI CUMHURBAŞKANI ADAYINI TARİF ETTİ

Altılı masanın olası cumhurbaşkanı adayını tarif eden Kılıçdaroğlu, "Önemli bir dönemece giriyoruz. Hem seçim süreci hem sonrasını yönetecek kişi önemli. Seçilen adayın topluma güven vermesi, liderlerle uyumlu çalışması lazım. Öyle sembolik birini getiremezsiniz. Olamaz. Adayın, masanın almış olduğu kararları hayata geçirebilecek kararlılıkta olması, var olan güvenin asla sarsılmaması lazım. Devletin geleneklerini bilmesi lazım. Kendi egosunu yenmesi lazım. 'Her şeyi ben bilirim. Yetkim var. Nereden çıktı bu parlamenter sistem?' dememesi lazım." şeklinde konuştu.

"SEÇİM İLK TURDA BİTER"

Seçimlere ilişkin de önemli ifadeler kullanan CHP lideri, ilk turda biteceğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı adayının ortak bir isim olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Sayın Temel Karamollaoğlu, ‘Yüzde 99,9’ demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. Umarım öyle olur. Bunun için iki adaylı bir seçim olacağını düşünüyorum. Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten, HDP’nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın ortak bir adayının olması daha yerinde olur. Ortak adayın da demokrasiyi savunan bütün partilere güven vermesi gerekir.”

