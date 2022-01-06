SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gündem olmuştu! Danıştaydan MEB'e mülakatlara ilişkin yanıt

Son dakika: Danıştay'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Danıştay’ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor” sözlerine yanıt veren MEB, “Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz” iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

MEB, DANIŞTAYDAN TALEP ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştaya yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.

DANIŞTAYDAN CEVAP YAZISI GELDİ

Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

