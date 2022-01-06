HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gündem olmuştu! Danıştaydan MEB'e mülakatlara ilişkin yanıt

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gündem olmuştu! Danıştaydan MEB'e mülakatlara ilişkin yanıt

06.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Danıştay’ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor” iddialarıyla ilgili Danıştaydan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine yapılan açıklamada "Yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır" denildi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gündem olmuştu! Danıştaydan MEB'e mülakatlara ilişkin yanıt

Son dakika: Danıştay'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Danıştay’ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor” sözlerine yanıt veren MEB, “Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz” iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

MEB, DANIŞTAYDAN TALEP ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştaya yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.

DANIŞTAYDAN CEVAP YAZISI GELDİ

Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapmıştı! Flaş karar!Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapmıştı! Flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.