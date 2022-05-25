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  4. SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun iddiası gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından açıklama

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun iddiası gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından açıklama

25.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iddiasına Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan bir açıklama geldi. Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun iddiası gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından açıklama

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyadan yayınladığı videosunda "Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir ABD vatandaşı koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasıyla ilgili peş peşe sert tepkiler gelirken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.

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"YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK"

Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı.

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