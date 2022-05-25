SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun iddiası gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından açıklama

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyadan yayınladığı videosunda "Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir ABD vatandaşı koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasıyla ilgili peş peşe sert tepkiler gelirken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK"

Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı.



