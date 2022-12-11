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  4. Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de Dede Korkut detayı! Merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu... Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de Dede Korkut detayı! Merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu... Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?

11.12.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi | Herkes 1 milyonluk soruyu konuşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Yarışmacı Batu Alıcı'nın son soruya gelmesiyle Türkiye'nin konuştuğu 1 milyonluk soru belli oldu. Soruyla birlikte Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, ve Banu Çiçek'in kim oldukları da bilmeyenler tarafından merak edildi. İşte son dakika Kim Milyoner Olmak İster haberinin detayları...

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de Dede Korkut detayı! Merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu... Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?

1 milyonluk sorunun cevabı ne? Yarışmacı soruyu bildi mi? Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, ve Banu Çiçek kim? Herkes nefesini tutmuş bu soruların yanıtını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşandı. 20 yaşındaki Batu Alıcı 1 milyon liralık soruyu açtırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İŞTE 1 MİLYONLUK SORU!

Herkesi ekrana kilitleyen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte merak edilen o soru:

"Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?"

Şıklar; Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek ve Bayındır Han olarak verildi.

DEDE KORKUT KİMDİR?

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

BALA HATUN KİMDİR?

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinmektedir.

BANU ÇİÇEK KİMDİR?

Banu Çiçek, Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bağnu diye anılan mitolojik karakterdir. Kam püre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banı Çiçek diye de geçer.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

BAYINDIR HAN KİMDİR?

Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!
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