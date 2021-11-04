Son Dakika: Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

İngiltere ilaç düzenleyicisi, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen koronavirüs hapını onayladığını açıkladı.

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen kcoronavirüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sajid Javid konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada COVID-19 için evde alınabilecek bir antiviral ilacı onaylayan ilk ülke. Bu, yakında çığır açan tedaviyi alabilecek en savunmasız ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir oyun değiştirici olacak.

Birleşik Krallık, en heyecan verici, son teknoloji tedavileri araştırma, geliştirme ve kullanıma sunma yolunda öncülük ediyor ve bu zafer için MHRA ve MSD'deki uzman ekiplere ve ayrıca satın alan Antiviral Görev Gücü'ne teşekkürlerimi sunuyorum.

Mümkün olan en kısa sürede ulusal bir çalışma yoluyla molnupiravir'i hastalara dağıtma planlarını belirlemek için hükümet genelinde ve NHS ile birlikte hızla çalışıyoruz.

Bu antiviral, COVID-19'a karşı cephaneliğimize mükemmel bir katkı olacak ve mümkün olduğunca çok sayıda insanın korunmasını sağlayacak."

VİRÜSÜN GENETİK KODLARINI BOZUYOR

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunla mücadele ediyor.

EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.



