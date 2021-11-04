HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

Son Dakika: Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

04.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İngiltere, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen koronavirüs hapını onayladığını açıkladı. Bu kararla birlikte İngiltere, koronavirüs hapına onay veren ilk ülke oldu.

Son Dakika: Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

İngiltere ilaç düzenleyicisi, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen koronavirüs hapını onayladığını açıkladı.

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen kcoronavirüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

Bu ilaç işe yararsa korona önlemine gerek kalmayacak!Bu ilaç işe yararsa korona önlemine gerek kalmayacak!

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sajid Javid konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada COVID-19 için evde alınabilecek bir antiviral ilacı onaylayan ilk ülke. Bu, yakında çığır açan tedaviyi alabilecek en savunmasız ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir oyun değiştirici olacak.

Birleşik Krallık, en heyecan verici, son teknoloji tedavileri araştırma, geliştirme ve kullanıma sunma yolunda öncülük ediyor ve bu zafer için MHRA ve MSD'deki uzman ekiplere ve ayrıca satın alan Antiviral Görev Gücü'ne teşekkürlerimi sunuyorum.

Mümkün olan en kısa sürede ulusal bir çalışma yoluyla molnupiravir'i hastalara dağıtma planlarını belirlemek için hükümet genelinde ve NHS ile birlikte hızla çalışıyoruz.

Bu antiviral, COVID-19'a karşı cephaneliğimize mükemmel bir katkı olacak ve mümkün olduğunca çok sayıda insanın korunmasını sağlayacak."

VİRÜSÜN GENETİK KODLARINI BOZUYOR

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunla mücadele ediyor.

EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.

Yerli koronavirüs ilacı dünyada ilk olacak! Tüm varyantlarda etkili olması bekleniyorYerli koronavirüs ilacı dünyada ilk olacak! Tüm varyantlarda etkili olması bekleniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazırSavaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.