Bu ilaç işe yararsa korona önlemine gerek kalmayacak!

ABD ve Belçika'daki insan denemeleri başarılı olursa, Pfizer'in Kovid önleyici hapı bütün bu kabusu sona erdirebilir. Bir uzman, şu anda insanların Kovid-19 hastalığına yakalanmasını engelleyebilecek aşılar dışında hiçbir ilaç bulunmadığını ancak birinin keşfedilmesi durumunda karantina tedbirlerinin sonsuza kadar sona erebileceğini söyledi. Avrupa ve Kuzey Amerika'da en çok kullanılan aşılardan birini yapan şirket Pfizer, deneysel hapını insanlar üzerinde zaten test ediyor. Çoğu insan Kovid'e karşı aşı olacak olsa da, aşılar yüzde 100 etkili değil ve bazı insanlar aşı olamıyor veya çok fazla fayda sağlayamıyor, yani koronavirüs hala yayılacak ve korunmasız insanlar için tehlikeli olmaya devam edecek. MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ Haplar, aşıların da işe yaramadığı kişilerde ciddi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir veya bağışıklığa dirençli yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda ikinci bir savunma hattı olabilir. Pfizer'in 25 Mayıs'ta sona ermesi beklenen PF-07321332 denemesinin ilk aşamasına şu anda yaklaşık 60 kişi katılıyor.

Bundan sonra, hapın güvenli olduğu ortaya çıkarsa, laboratuvar testlerinin önerdiği gibi Kovid'i kesinlikle durdurduğunu kanıtlamak için daha fazla insanla daha büyük denemeler yapılacaktır. KARANTİNAYA GEREK KALMAYACAK İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta, sonbahar geldiğinde hükümetin Kovid'i evde tedavi edilebilir hale getirebilecek antiviral ilaçları bulmak ve satın almak için bir antiviral görev gücü kurduğunu duyurdu. Virüse yakalandıktan sonra verilebilecek bir antiviral ilaç olan favipiravir üzerinde denemeler yürüten Glasgow Üniversitesi'nden bir Profesör Kevin Blyth, "Antiviral ilaçlar işe yararsa ileriye doğru büyük bir adım olur ... Normal hizmetler çalışabilir ve karantinaya gerek kalmaz" dedi. BU YILIN SONUNDA GELİYOR İlaç üreticilerinin pazar için incelenen, test edilen ve üretilen yeni bir ürünü bulması genellikle yıllar alır ancak insanlığın Kovid'i durdurma telaşında bilim de hızlandı. İngiliz The Telegraph'ın haberine göre, Pfizer'in aşısının laboratuvardan insanlara uygulanabilecek aşamaya gelmesi bir yıldan kısa sürdü ve PF-07321332'nin 2021'in sonunda hazır olabilecek.