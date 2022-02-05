Son Dakika: Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan'la koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamanın ardından siyasi liderler sosyal medya hesaplarından Erdoğan çiftine geçmiş olsun mesajları paylaştı.

İşte o mesajlar;

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

TEMAL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

ALİ BABACAN

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin" dedi.

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım" ifadelerini kullandı.



