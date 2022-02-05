Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan açıklamasında, "Hastalığı hafif geçiriyorum, görevimin başındayım" dedi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
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