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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

05.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıkalamada, hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı. İşte son dakika detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan açıklamasında, "Hastalığı hafif geçiriyorum, görevimin başındayım" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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