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  4. Son Dakika: Kovalamaca sonucu yakalandı 'eve geç kalıyordum' dedi

Son Dakika: Kovalamaca sonucu yakalandı 'eve geç kalıyordum' dedi

15.02.2021 07:16 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Kovalamaca sonucu yakalandı 'eve geç kalıyordum' dedi

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. 1.43 promil alkollü olduğu saptanan sürücü Ahmet R. (20), kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eve geç kalıyordum, kaçtım" dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, saat 01.45 sıralarında şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Peşine taktığı polis ekipleri ile birlikte Seyhan ilçesine geçen otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Yeşilyurt Mahallesi 70174 Sokak'taki evinin önünde yakalandı. İsminin Ahmet R. olduğu belirlenen sürücü ile otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

ALKOLMETREYİ DEFALARCA ÜFLEDİ

Alkol testinde kullanılan alkolmetreye gerektiği uzunlukta üflemeyi başaramayan sürücü, polisin uyarısına rağmen defalarca üflemek zorunda kaldı. Arka arkaya denemeler neticesinde alkolmetreye doğru üflemeyi başaran Ahmet R.'nin 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gazetecilerin "Neden kaçtın" diye sorması üzerine ise Ahmet R., "Eve geç kalıyordum, kaçtım" diye cevap verdi. Gözaltına alınıp Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet R.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından trafik, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ise idari yönden para cezası uygulandı.

(DHA)

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