Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Ukrayna-Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Ukrayna heyeti açıklamalarda bulunuyor. Garantör ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunmasını istediğini belirten Ukrayna heyetinin açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Garantör olarak kimi istiyoruz? BMGK ülkeleri, Çin, Rusya Federasyonu da orada var, ABD, Fransa, Türkiye, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail. Katılmak isteyen başka ülkeler de olursa bunu yapabilsinler istiyoruz. Bazı ülkelerden halihazırda ilgileri olduğuna dair teyit aldık, sadece resmi onay bekliyoruz.

"Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği teminat altına alınsın, bütün garantörler tarafında bu temin edilsin istiyoruz. Ukrayna'nın AB üyeliğinin inkar edilmektense desteklendiği bir sistem bu.

"Bu istişarelerin başarısız olması halinde askeri destek sunması gerekir.

'GÜVENLİK KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞAMADIK'

"Kırım ve benzeri durumdaki bölgeler ayrıca değerlendirilmeli. Referandum OHAL şartlarında gerçekleştirilemez. Güvenlik garantisi konusunda henüz anlaşamadık.

"ZELENSKİY VE PUTİN DE KATILABİLİR"

"Garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmelere dahil etmek istiyoruz. O zamana kadar aramızdaki farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyorum. Bu noktada bir zirve düzenlenerek Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımı sağlanabilir.

"Ruslar, Kırım'ı kendi toprakları olarak görüyorlar ancak biz bunu kabul etmiyoruz."

