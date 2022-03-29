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  4. Son dakika: Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi! 'Bazı maddelerde anlaştık barış daha hızlı gelecek'

Son dakika: Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi! 'Bazı maddelerde anlaştık barış daha hızlı gelecek'

29.03.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk gün tamamlandı. Kritik görüşme sonrası Rus heyetinden yapılan ilk açıklamada 'mutabakata vardık' mesajı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev'e operasyonların duracağını açıkladı. Heyet, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade etti.

Son dakika: Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi! 'Bazı maddelerde anlaştık barış daha hızlı gelecek'

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalar peş peşe geliyor. Ukrayna heyetinin ardından Rusya heyeti de açıklamalarda bulundu. Bazı maddelerde anlaşıldığını belirten Rus heyeti 'Böyle devam ederse barış daha hızlı gelecek' dedi.

Rus heyetinin açıklamaları şöyle;

"Görüşmelerin ardından bazı noktalarda mutabakata vardık. Çözüm teklif ettik. Bu anlaşma Dışişleri bakanları tarafından onaylanabilir. Detaylara ilişkin görüşmeler devam edecek. Böyle devam ederse barış daha hızlı olacak."

RUSYA

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Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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