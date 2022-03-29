Son dakika: Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi! 'Bazı maddelerde anlaştık barış daha hızlı gelecek'

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalar peş peşe geliyor. Ukrayna heyetinin ardından Rusya heyeti de açıklamalarda bulundu. Bazı maddelerde anlaşıldığını belirten Rus heyeti 'Böyle devam ederse barış daha hızlı gelecek' dedi.

Rus heyetinin açıklamaları şöyle;

"Görüşmelerin ardından bazı noktalarda mutabakata vardık. Çözüm teklif ettik. Bu anlaşma Dışişleri bakanları tarafından onaylanabilir. Detaylara ilişkin görüşmeler devam edecek. Böyle devam ederse barış daha hızlı olacak."

RUSYA: KİEV OPERASYONU DURACAK!

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.

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