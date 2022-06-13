Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

Seçimlere gün gün yaklaşılırken anket şirketleri de vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. ORC araştırma şirketi 3 ili kapsayan son çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırma Antalya, Burdur ve Isparta'da yapıldı. Her 3 ilde de 2018 seçimlerinde AK Parti birinci parti çıkmıştı. Son sonuçlara göre AK Parti'nin bir ilde liderliği kaybettiği görülüyor. Peki Antalya, Burdur ve Isparta'da bu pazar seçim olsa vatandaşlar hangi siyasi partiyi tercih edecek? İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları...

BURDUR

7-9 Haziran arasında 985 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 33 oy olarak birinci parti olmayı 2018'deki gibi bırakmıyor. 2018'de yüzde 43,1 oy alan AK Parti son araştırmaya göre yüzde 10 oy kaybı yaşıyor. İYİ Parti yüzde 30,2 ile ikinci, CHP yüzde 23,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Son sonuçlara göre İYİ Parti'nin oyunu 3 yılda yüzde 10 artırması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

ISPARTA

8-11 Haziran tarihleri arasında 1015 kişiyle yapılan araştırmaya göre Isparta'da AK Parti yüzde 34,4 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 29,6 ile İYİ Parti, yüzde 20,4 ile CHP takip ediyor. 2018 seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti'nin yüzde 13,4 oy kaybı yaşadığı görülen tabloda, İYİ Parti oyunu yüzde 11,2 artırıyor.

ANTALYA

9-12 Haziran arasında Antalya'da yapılan anket çalışmasına göre ilk sırayı CHP yüzde 31,7 ile alıyor. Antalya'da 2018 seçimlerinde ilk parti yüzde 35'le AK Parti olmuştu. CHP'yi yüzde 26,8 ile İYİ Parti, yüzde 25 ile AK Parti takip ediyor.





