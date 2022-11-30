Son dakika | Kürsüden hepsini tek tek gösterip artış rakamlarını açıkladı! Süt, domates, yoğurt, toz şeker... Akşener'den Erdoğan'a enflasyon tepkisi

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"POLİTİKA FAİZİNE ARTIK 'ERDOĞAN FAİZİ' DİYEBİLİRİZ"
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"TAYYİP BEYİ MUTLU ETMEK YOLUNDA ÇOK BAŞKAN ESKİTTİLER"
- Enflasyonun varlığını uzun süre kabullenememişti. Bu yılın başından beri enflasyon için düşüş tarihi vermeye gayret ediyor. Mart dedi olmadı, nisan dedi olmadı, mayıs dedi olmadı, artık tarih de veremiyor. Bu süreçte TÜİK de çok çekti. Tayyip beyi mutlu etmek yolunda çok başkan eskittiler. Sayın Erdoğan'ın istediği rakamı söylemeyen başkanlar sonbaharda düşen yapraklar gibi birer birer döküldü, adaya teker teker veda etti. TÜİK de sonunda çareyi her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022'den beri ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu.
"MARKET SEPETİYLE GELDİM"
Akşener, kürsüden süt, beyaz peynir, yoğurt, patlıcan, domates, salatalık, limon, elma, pirinç ve toz şekerin fiyatlarındaki 1 yıllık artışı rakamlarla açıkladı.
- Bugün konuşmacı olarak market sepetiyle geldim. Market sepeti üzerinden milletimizin sesini paylaştık.
"AÇLIĞIN NE OLDUĞUN BİLİRDİN, SARAY NE HALE GETİRDİ SENİ"
- Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin sayın Erdoğan, unuttun. Sen gece sofraya tek çeşit yemek koyup kendi çatal ya da kaşık uzatamamış 'Çocuklarım doysun' diyen bir annenin hassasiyetini bilirdin. Sana ne oldu, sen ne oldun, saray seni ne hale getirdi sayın Erdoğan? Çocukların yemeklerini nasıl iptal ettirirsin? Oyları, artısını sen al, o çocuklar açlıktan kurtulsun. Bodurluk başladı çocuklarda.
"SOKAKLARIMIZIN GÜVENSİZ HALE GELMESİNE DE BARINAKLARIMIZIN İŞKENCE MERKEZİ HALİNE GELMESİNE DE RAZI OLMAYIZ"
- Sokak hayvanları çok ciddi bir sorun haline geldi. Açıkça ilan etmek istiyorum: 11 yaşındaki Mustafa'mızın hayatını kaybetmesine de Konya'daki barınakta yaşanan vahşete de zerre tahammülümüz yoktur. Sokak hayvanlarına dair çok uzun yıllardır tutumu olan, hayvanseverlerin bunun reklamını yapmadan bildiği bir kişi olarak bunu anlatacağım. Bizim için esas mesele yaşam hakkının ihlalidir. Tüm insanların onurlu yaşam hakkı varsa tüm canlıların da onurlu yaşam hakkı vardır. Sokaklarımızın güvensiz hale gelmesine de barınaklarımızın işkence merkezi haline gelmesine de razı olamayız.
"KEDİYE, KÖPEĞE TECAVÜZ EDEN YARATIĞIN ÇOCUKLARIMIZA AYNI ŞEYİ YAPMAYACAĞINI KİMSE SÖYLEYEMEZ"
-
İnsanlıktan nasibini almamış vicdansız bir caninin yaptıkları karşısında hepimizin vicdanları sızladı. Sarıyer'de sosyal medyaya düşen bir sokak köpeğinin boğazını sıkıp öldürmeye çalışan bir şahsın videosu yayımlandı. Kedi ve köpeklere tecavüz eden görüntüleri geliyor. O gün o köpeğe, kediye tecavüz eden o yaratığın yarın bizim küçük çocuklarımıza aynı şeyi yapmayacağını kimse söyleyemez. Hayvanlar üzerinde denenen pek çok adiliğin daha sonra kadınlarda, çocuklarda uygulandığını psikoloji, psikiyatri söylüyor. Hayvana karşı yapılan o iğrençlik ilk adım.
- İstanbul Beykoz Ormanına atılan hayvanlarla birebir ilgilenen bir insanım. Sokaktan toplanıp belediyeler tarafından atılanlar var. Daha vahimi, o köpeklerin içine kediler, küçük ırk hayvanlar atılıyor. Yolun ortasında lüks arabalar atıp gidiyor. O kalabalığın içine girdiği andan itibaren dayak yiyor, gönüllüler beslemede gecikirse büyük köpekler küçük köpekleri yiyor.