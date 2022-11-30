Son dakika | Kürsüden hepsini tek tek gösterip artış rakamlarını açıkladı! Süt, domates, yoğurt, toz şeker... Akşener'den Erdoğan'a enflasyon tepkisi

İnsanlıktan nasibini almamış vicdansız bir caninin yaptıkları karşısında hepimizin vicdanları sızladı. Sarıyer'de sosyal medyaya düşen bir sokak köpeğinin boğazını sıkıp öldürmeye çalışan bir şahsın videosu yayımlandı. Kedi ve köpeklere tecavüz eden görüntüleri geliyor. O gün o köpeğe, kediye tecavüz eden o yaratığın yarın bizim küçük çocuklarımıza aynı şeyi yapmayacağını kimse söyleyemez. Hayvanlar üzerinde denenen pek çok adiliğin daha sonra kadınlarda, çocuklarda uygulandığını psikoloji, psikiyatri söylüyor. Hayvana karşı yapılan o iğrençlik ilk adım.