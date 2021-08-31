Son Dakika: Kütahya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Kütahya'da saat 14.04'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Altıntaş, büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem kent merkezi ve Eskişehir’in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı.

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir.

Geçmiş olsun. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 31, 2021

AFAD'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Geçmiş olsun Kütahya.



Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/pWeQAO9c2I — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2021



