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Son Dakika: Kütahya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

31.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kütahya'da öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Deprem sonrası İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuz ihbar bilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kütahya'da saat 14.04'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Altıntaş, büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem kent merkezi ve Eskişehir’in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı.

EPREM1

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

AFAD'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.


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deprem kandilli rasathanesi Kütahya
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