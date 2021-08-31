Son Dakika: Kütahya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Kütahya'da saat 14.04'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Altıntaş, büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Deprem kent merkezi ve Eskişehir’in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun." dedi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 31, 2021
An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir.
Geçmiş olsun.
AFAD, sosyal medya hesabından depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.
Geçmiş olsun Kütahya.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2021
Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/pWeQAO9c2I
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