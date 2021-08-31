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Afyonkarahisar'da hissedilen depremde hayvanların paniği kamerada

31.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem, Afyonkarahisar'da da hissedildi. Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Merkez üssü Kütahya olan deprem Afyonkarahisar ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar, ev ile iş yerlerinden tedbir amacıyla cadde ve sokaklara çıktı. Deprem anında ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büyükbaş hayvanların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

"Komşumuz Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Şu ana dek bizlere ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Komşumuz Kütahya'ya ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Vali Vekili Mehmet Keklik, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Keklik, kentte kısa süreli panik yaşandığını dile getirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya Afyonkarahisar
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