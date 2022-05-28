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Son dakika... "Kuyuda kemikler var" söylentisi bir ili harekete geçirdi! 21 yıllık sır çözüldü, ceset, Ayşe Kavak'a ait çıktı

28.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kayseri'de, 21 yıl sonra ortaya çıkan bir sır, duyanların kanını dondurdu. Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda insana ait kemik parçaları olduğu söylentisi üzerine konunun üzerine gidildi. Yapılan araştırmalar, Vali'ye bildirilince, talimat üzerine özel ekip kuruldu. Bahsi geçen kuyuda yapılan incelemeler sonucu kemik parçaları bulundu ve cesedin de 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu tespit edildi...

Son dakika... "Kuyuda kemikler var" söylentisi bir ili harekete geçirdi! 21 yıllık sır çözüldü, ceset, Ayşe Kavak'a ait çıktı

Son dakika haberi: Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağı'nda ki bir kuyuda insana ait kemik parçaları olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılınca konu, Vali Gökmen Çiçek'e bildirildi. Bunun üzerine Vali'nin talimatıyla ekip kuruldu. Filmlere konu olabilecek olayda, kurulan özel ekip, 8 metre derinliğindeki kuyuya girdi ve söylentilerdeki kemik parçaları bulundu. Bulunan kemiklerin, o dönem 47 yaşında ve 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. 21 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kadının, bilezikleri için öldürülüp kuyuya atıldığı değerlendiriliyor. İşte yıllar sonra çözülen sırrın detayları...

VALİ'NİN TALİMATIYLA EKİP KURULDU

Kayseri'nin Yılanlı Dağı'nda son günlerde, kuyuda ceset olduğu söylentisi vatandaşlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Daha sonra durum Kayseri valisi Gökmen Çiçek'e bildirdi. Kayseri Valisi'nin talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından olayla ilgili özel ekip görevlendirdi.

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KEMİK PARÇALARI BULUNDU, CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları, çanta ve bir peruk buldu. Sabaht'ta yer alan habere göre cesedin yanında bulunan çantadan çıkan kimlikle cesedin 21 yıl önce kaybolan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı. Cesede ait kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de altınları için öldürülüp, kuyuya atıldığını değerlendiriyor.

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BULMAK İÇİN TELEVİZYONA ÇIKMIŞLAR

Ayşe Kavak'ın 21 yıl önce kiralık ev aramak için çıktığı bir daha evine dönmediği, yıllardır kayıp olduğu belirlendi. Ayşe Kavak'ın eşi Halil Kavak polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra o dönem televizyon programlarına katılıp, afişler bastırıp kayıp eşini aradı.

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EŞİ DE 2012'DE ÖLDÜ

Eşini bulabilmek için hırdavat dükkanı dahil her şeyini sattı. Ancak talihsiz adam 2012 yılında hayatını kaybetti. Çocukları ise annelerinin yaşadığı umudunu hep taşıdı.

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"ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI"

Kuyudan çıkan cesedin kayıp olan anneleri Ayşe Kavak'a ait olduğunu öğrenen Kavak'ın çocuklarından Mehmet Kavak; "Annem 21 yıl önce kaybolmuştu. Kaybolduğu günden beri yıllarca aramadığımız yer kalmadı. Babam ömrünü bu konuya adadı ama ömrü onu bulmaya yetmedi. Şimdi annemizin cesedi bulundu. Sağ olsunlar 21 yıllık gizemi aydınlattılar. Artık 21 yıl sonra da olsa gidip annemizin mezarı başında dua edebileceğiz. Daha önce annemiz öldü mü ya da yaşıyor mu bilmiyorduk" dedi.

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"ANNEM RÜYALARIMA GİRİYORDU"

Ayşe Kavak'ın kızı Meral Kavak ise son günlerde annesini rüyasında gördüğünü belirterek, "Annemi yıllarca aradık ama bulamadık. Annemin öldüğüne inanmıyordum. Son iki gün ardı ardına annemi rüyamda gördüm. Annem beyaz bir otomobilin arkasından yürüyordu. Defalarca seslenmeme rağmen konuşmuyordu. Meğer annem 2 gün önce kuyuda bulunmuş. O beyaz araç ta ekip aracıymış. Annemin o kuyuda olduğunu bildiği halde susan insanlara da sesleniyorum. Her gün annemiz bir gün gelir mi umuduyla bekledik. Katil ya da katiller nasıl yıllarca rahat uyudu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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