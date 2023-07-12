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SON DAKİKA | Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le bir araya geldi

12.07.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Miçotakis ile görüştü.

SON DAKİKA | Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le bir araya geldi

Son dakika haberi: Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İşte son dakika görüşmesinin detayları...

Kritik zirve ikinci gününde de devam ediyor. NATO liderleri, zirve çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Zirve kapsamında dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Sanchez görüşmesi sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

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ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER

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YUNANİSTAN'DA HAFTALARDIR BU GÖRÜŞME KONUŞULUYORDU

İki liderin görüşmesi haftalardır Yunan medyasının en önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi ve Atina'da meydana gelen tren faciası sonrası atılan karşılıklı adımlar ile yumuşayan ikili ilişkilerin bu görüşme ile 'yeni bir başlangıca' dönüşmesi beklentiler arasında.

Erdoğan ve Miçotakis'in yaklaşık 1,5 yıl sonra bugün aynı masaya oturduğuna dikkat çeken Yunan medyası bugün yine Yunan-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlama fırsatını ele aldı.

MİÇOTAKİS'TEN SICAK MESAJ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi sıcak bir mesaj gönderdi ve bu görüşmenin 'bir başlangıç' olabileceğini vurguladı. Miçotakis, "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan miçotakis

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