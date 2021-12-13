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  4. Son Dakika: Mardin, Diyarbakır ve Batman'da yoğun sis! Uçak seferleri iptal edildi

Son Dakika: Mardin, Diyarbakır ve Batman'da yoğun sis! Uçak seferleri iptal edildi

13.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşarken Mardin, Diyarbakır ve Batman'da uçak seferleri iptal edildi.

Son Dakika: Mardin, Diyarbakır ve Batman'da yoğun sis! Uçak seferleri iptal edildi

Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mardin Batman
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