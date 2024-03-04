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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
04.03.2024 21:44
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Son dakika: AFAD, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Manisa'dan da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Çanakkale merkezli depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika haberi: Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Manisa'dan da hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından bir açıklama yaptı. Yerlikaya "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.


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deprem Balıkesir Çanakkale İstanbul
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