Çanakkale Yenice'deki deprem paniğe yol açtı! Beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi

Çanakkale'de 21.38'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yenice, büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti. Deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

"DAHA ÖNCEKİ DEPREMLERE BENZEMİYOR"

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süha Özden, "Biz bu depremi inceleyeceğiz. Burası daha yeni kırılan bir yer aslında. Bence önemli bir deprem. Daha önce Çanakkale'de meydana gelen depremlere benzemiyor" dedi.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bölgede 1953 yılında büyük bir deprem meydana geldiğini belirten, Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

"Ben de belli belirsiz hissettim. Çanakkale Yenice diye bana söylendi. Tabi bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum. Beklediğimiz Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey koluyla ilgili bir deprem değil bu. 1953'te Yenice - Gönen depremi var 7,2. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde."

"BÖLGEDE YIKICI BİR DEPREM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise sözleri şunları aktardı:

"Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum. Artçılar yaşamak mümkün, deprem fırtınası şeklide ise 5 üzerine çıkan depremlerin oluşması muhtemeldir. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan şehrimiz. Ancak 5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin hasar vermesini beklemem. Sığ bir deprem olduğu için İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'de hissedildi. 200 km bir çember içerisinde hissedildi. Bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağının da altını çizelim."





