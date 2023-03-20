SON DAKİKA | Meclis'te Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi! Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Tüm sorunların çözüm adresi TBMM'dir

Son dakika haberi: TBMM'de HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ortak mutabakat metnimizin birer örneğini takdim ettik. Türkiye'nin birçok sorununu görüştük ve gündeme taşıdık. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk devleti mutlaka olmalı...
Temel hak ve hürriyetlerin korunması dillendirildi. Çevre ve iklim değişikliği konusundaki duyarlılık ifade edildi.
Yerel yönetimler üzerinde duruldu, kayyum uygulamasının doğru olmadığını belirttik. Demokrasinin temel kuralı şudur; seçimle gelen seçimle gider.
Niye, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Toplumu niye ayrıştırıyoruz? Biz sorunların çözülmesi için ortak hareket etmekten yanayız. Siyaset bunun için var zaten.
Siyaset sorun yaratmamalı, siyaset var olan sorunları çözmeli. Biz birlikten beraberlikten yanayız. 21. yüzyılda hala parti nasıl kapatılır bu anlayışlar var. Parti kapatmak doğru değildir.
Bu tavır alındığında Türkiye'de kadınlar da özgürce siyaset de yapabilecek, çalışmalarına devam edecekler.
Yargının bir sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Hakim, hukukun üstünlüğüne göre karar verir, biz yargıçlardan bunu bekliyoruz.
Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklıdır. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Biz tüm sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu düşünüyoruz, bizim Kurultayımızdan oybirliğiyle çıktı bu kararların tamamı.
Bu ülkenin insanlarının vicdanına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var. Nasıl olur da buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz?