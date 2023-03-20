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  4. SON DAKİKA | Meclis'te Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi! Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Tüm sorunların çözüm adresi TBMM'dir

SON DAKİKA | Meclis'te Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi! Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Tüm sorunların çözüm adresi TBMM'dir

20.03.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" dedi.

SON DAKİKA | Meclis'te Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi! Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Tüm sorunların çözüm adresi TBMM'dir

Son dakika haberi: TBMM'de HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor.

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"KAYYUM UYGULAMASININ DOĞRU OLMADIĞINI BELİRTTİK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Ortak mutabakat metnimizin birer örneğini takdim ettik. Türkiye'nin birçok sorununu görüştük ve gündeme taşıdık. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk devleti mutlaka olmalı...

  • Temel hak ve hürriyetlerin korunması dillendirildi. Çevre ve iklim değişikliği konusundaki duyarlılık ifade edildi.

  • Yerel yönetimler üzerinde duruldu, kayyum uygulamasının doğru olmadığını belirttik. Demokrasinin temel kuralı şudur; seçimle gelen seçimle gider.

  • Siyaset artık bir kavga alanı olmamalıdır, bu ülke kavgadan bitti. Bu akşam yine belli televizyon kanallarında bazı şeyler söylenecek, arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken, kavga etmek niye?

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"PARTİ KAPATMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

  • Niye, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Toplumu niye ayrıştırıyoruz? Biz sorunların çözülmesi için ortak hareket etmekten yanayız. Siyaset bunun için var zaten.

  • Siyaset sorun yaratmamalı, siyaset var olan sorunları çözmeli. Biz birlikten beraberlikten yanayız. 21. yüzyılda hala parti nasıl kapatılır bu anlayışlar var. Parti kapatmak doğru değildir.

  • Bu tavır alındığında Türkiye'de kadınlar da özgürce siyaset de yapabilecek, çalışmalarına devam edecekler.

  • Dezavantajlı gruplar hakkında siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması gerek.

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  • Yargının bir sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Hakim, hukukun üstünlüğüne göre karar verir, biz yargıçlardan bunu bekliyoruz.

  • Deprem konusunda acil bir onarım programının devreye konması gerekir.

"TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ TBMM'DİR"

  • Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklıdır. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Biz tüm sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu düşünüyoruz, bizim Kurultayımızdan oybirliğiyle çıktı bu kararların tamamı.

    1. cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim, milletime söz veriyorum.

  • Bu ülkenin insanlarının vicdanına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var. Nasıl olur da buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz?

  • Yeni bir başlangıç yapacağız; ahlaklı, demokratik, herkesi kucaklayan bir başlangıç.
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu hdp

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