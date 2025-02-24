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  4. SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş sahaya çıktı, ortalık bir anda karıştı! RAMS Park'ta açılan o şarkı olay oldu...

SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş sahaya çıktı, ortalık bir anda karıştı! RAMS Park'ta açılan o şarkı olay oldu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2025 19:08
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ilk düdüğün başlamasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı anlar olay oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş sahaya çıktı, ortalık bir anda karıştı! RAMS Park'ta açılan o şarkı olay oldu...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ligin 25. haftasında karşılaşacağı dev mücadele öncesi nefesler tutulmuş durumda. İki takım oyuncuları da karşılaşmaya dakikalar kala RAMS Park'a ulaşırken karşılaşma öncesi ilginç bir an yaşandı.

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Sarı-Kırmızılı taraftarlarla arası pek de iyi olmayan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, RAMS Park zeminine çıkarken Galatasaraylı taraftarların olduğu bölüme doğru hareket etti.

Bu hareket sonrası taraftarların tepkisi yükselirken stat yönetimi Lvbel C5 isimli rapçinin 'Hav hav hav' isimli şarkısını çaldı.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray taraftalarının önüne gittiğinde çalan şarkının sözleri.

Onlar arkadan havlar
Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav
Dedim ki "Her şey bende var"
Var-var-var-var-var-var-var (Heh)
Onlar arkadan havlar
Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav
Dedim ki "Her şey bende var"
Var-var-var-var-var-var-var

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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