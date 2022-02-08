Son dakika: Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den peş peşe uyarı! Kuvvetli yağmur ve kar yağışına dikkat

Son dakika haberi: 8 Şubat Salı günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteoroloji ve uzman isimler, bugün, Türkiye'nin neredeyse tamamı için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. 55 il için sarı ve turuncu alarm verilirken, bunların 23'ü turuncu renkte olarak belirtildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN UYARDI: KAR YAĞIŞI ULAŞIMA ENGEL OLABİLİR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, bugün beklenen ahva durumuna ilişkin uyarılarını sıraladı. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

Bugün (Salı) İstanbul'da kuvvetli yağmur, akşama doğru yüksekler karla karışık yağmur (KKY) ve kar yağışı görülebilir. Sıcaklık 4-5 C. Yağış, şehirde su baskınları yapar. Tedbir alınmalı.

Öğle saatlerinden sonra Isparta, Kütahya, Afyon, Bilecik, Konya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu; akşam Ankara yoğun kar yağışlı. İstanbul-Ankara karayolunda kar engeli olabilir. Tedbir alınmalı kış lastiksiz çıkılmamalı.

Bugün (salı) ve yarın Antalya'nın batısında gece ve yarın Antalya'nın doğusunda şiddetli yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Tedbir alınmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden, zamanla kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimleri ile Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 50-80 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Sinop dışında) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

