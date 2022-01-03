SON DAKİKA | Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (3 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur, kar ve fırtına uyarısı geldi. Yağmurun Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtilen açıklamada Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde ise kar bekleniyor. Rüzgarın hızını ise bazı bölgelerde 70 km'ye kadar çıkaracağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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