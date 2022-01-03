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SON DAKİKA | Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (3 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

03.01.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin 3 Ocak verilerine göre Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında hızını 70 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (3 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur, kar ve fırtına uyarısı geldi. Yağmurun Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtilen açıklamada Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde ise kar bekleniyor. Rüzgarın hızını ise bazı bölgelerde 70 km'ye kadar çıkaracağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (3 OCAK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

METE1

METE2

METE3

METE4

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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