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  4. Son dakika: MİT'ten özel operasyon! PKK'nın kritik ismi Suriye'de etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'ten özel operasyon! PKK'nın kritik ismi Suriye'de etkisiz hale getirildi

01.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin kritik isimlerinden Erhan Arman'ı özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MİT'ten özel operasyon! PKK'nın kritik ismi Suriye'de etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi sürerken MİT'in düzenlediği özel operasyonla terör örgütü PKK/YPG'ye büyük bir darbe daha indi.

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TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARINA KARŞI PLANLAMA YAPIYORMUŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
MİT
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