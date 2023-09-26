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Son dakika | Mülakat, emekli zammı, vergisiz cep telefonu... Beklenen gün geldi! Kritik Kabine toplantısı sonrası Erdoğan duyuracak

26.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kritik Kabine Toplantısı, bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda; son günlerde gündem yaratan 'mülakat' konusunun da masaya yatırılması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika | Mülakat, emekli zammı, vergisiz cep telefonu... Beklenen gün geldi! Kritik Kabine toplantısı sonrası Erdoğan duyuracak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Beştepe'deki kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması beklenirken, Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

EMEKLİ ZAMMI GÜNDEMDE

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

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Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.

Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.

Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

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İÇ VE DIŞ SİYASET GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

MÜLAKAT TARTIŞMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapımış olduğu "Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz." açıklaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan son yaptığı açıklamada "Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." sözlerini kullanmıştı.

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Kritik toplantıda 'mülakat' konusun da masaya yatırılabileceği öğrenildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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mülakat Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu son dakika emekli zammı kabine

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