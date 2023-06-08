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  4. SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül duyurdu! TDP'den CHP 'ye katılma kararı

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül duyurdu! TDP'den CHP 'ye katılma kararı

08.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıkladı. Sarıgül yaptığı açıklamada "Türkiye Değişim Partisi, Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir. Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır" dedi.

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül duyurdu! TDP'den CHP 'ye katılma kararı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıkladı. Sarıgül yaptığı açıklamada "Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır" dedi.

Sarıgül yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İNSANIN HAYATINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALMASI GEREKEN ZAMANLAR VARDIR"

"Türkiye Değişim Partisi, Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir. Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır. İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir.

"ŞAN ŞÖHRET PEŞİNDE KOŞMADIK"

Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP'ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik."

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Mustafa Sarıgül CHP TDP

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