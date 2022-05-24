HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Terör saldırılarından en çok zarar gören üye'

Son dakika: NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Terör saldırılarından en çok zarar gören üye'

24.05.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurması üzerine gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye iki ülkenin üyeliğine sıcak bakmadığını vurgularken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu dile getirerek "Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerekiyor" dedi.

Son dakika: NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Terör saldırılarından en çok zarar gören üye'

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması üzerine Türkiye iki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle veto kartını masaya koymuştu. Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye'nin endişelerinin dikkate alınacağı yönünde mesajlar gelirken NATO'dan konuya ilişkin benzer bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN GİDERİLMESİ GEREKİR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu, bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kadından ülkeyi sarsan sözler: Bakan bize tecavüz ettiİki kadından ülkeyi sarsan sözler: Bakan bize tecavüz etti
Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabıRus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı
FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım! FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
NATO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

İlginizi Çekebilir

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.