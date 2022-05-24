Son dakika: NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Terör saldırılarından en çok zarar gören üye'

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması üzerine Türkiye iki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle veto kartını masaya koymuştu. Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye'nin endişelerinin dikkate alınacağı yönünde mesajlar gelirken NATO'dan konuya ilişkin benzer bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN GİDERİLMESİ GEREKİR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu, bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

(AA)

