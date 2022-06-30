Son Dakika: NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Madrid şehrindeki NATO Liderler Zirvesi’ne katılmıştı. Liderlerle bir araya gelen ve önemli temaslar gerçekleştiren Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği dörtlü görüşme ise tarihi bir nitelik taşımıştı. Görüşme sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalanmış, Türkiye, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakarken İsveç ve Finlandiya ise PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğini kabul etmişti. Söz konusu zirvede Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de önemli bir görüşme gerçekleştirmişti. Önemli diplomatik temasların gerçekleştiği kritik NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

En önemli zirvelerden birini başarıyla neticelendirdik. Ukrayna'daki savaşın ardından liderler düzeyinde bu yıl 3. kez bir araya geldik. Madrid zirvesi gelinen noktayı tahlil etmemiz ve geleceğe yönelik vizyon oluşturmamız için önemli bir fırsat oluşturdu. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır.

Zelenskiy ile yakın diyaloğumu sürdürüyorum. Sayın Putin ile de düzenli temas halindeyim. Bu çabalarımız kalıcı barışı sağlayacak adımların atılması içindir. Savaşın başta enflasyon olmak üzere küresel ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Türkiye'nin elini taşın altına koyan bir müttefik olarak ortaya koyduğu rolün NATO için de memnuniyetle karşılandığını gördüm. Ukrayna tahılı ile ilgili katkılarımızı paylaştım. Plana dair ayrıntıları katılımcı ülkelerle paylaştık. Dörtlü toplantıyı İstanbul'da en kısa sürede gerçekleştirmek için çabalarımızdan bahsettim.

Yeni stratejik konsept: NATO'nun temelini oluşturan birlik ve dayanışma ilkelerinin önemini bir kez daha teyit etmiştir. Stratejik konseptte, terörizm en ciddi tehdit olarak ele alınması elbette önemlidir. Mücadelenin tam bir dayanışma içinde sürdürülmesi zaruridir. Bu konunun Türkiye için ne denli büyük bir hassasiyet arz ettiğini vurguladım. Bunun NATO'nun da meselesi olduğuna işaret ettim. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklere karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur.

NATO'nun terörle mücadele kararlılığı önemlidir, bu kararlılık kağıt üstünde kalmamalıdır. Söz değil, eylem bekliyoruz.

Hepimiz şu gerçeği görüyoruz, şayet NATO'nun güvenilirliğini ve inandırıcılığını korumak istiyorsak müttefikler olarak terörün tüm tezahürleriyle mücadelede daha net adımlar atmamız şart. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik bağlamında yaşananlar Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığı olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte uygulamasını titizlikte takip edeceğiz.

Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından diplomatik bir zaferdir. Türkiye PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam iş birliği, terörizmle mücadelede dayanışma, savunma sanayide kısıtlamalara gidilmemesiyle iş birliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda somut adımların atılması... İsveç'in vermiş olduğu söz şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında sağlam garantiler almıştır.

Türkiye'nin, NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha görülmüştür. Biz NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı samimi dayanışmayı görmek istiyoruz. Madrid zirvesinin yeni bir dönemin kapılarını aralamasını temenni ediyoruz.

F-16 SATIŞI

Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi, olay sadece demokratlarla bitmiyor bir de cumhuriyetçiler var. Ekibim geçen hafta cumhuriyetçiler ve demokratlarla görüşmeler yaptı. Biden'la görüşmemiz sonrası heyetlerimizi tekrar göndereceğiz. İnanıyorum ki Sayın Biden'ın samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Görevlerini yerine getirmezlerse parlamentomuza götürmemiz söz konusu değil.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bizim Rusya'yla ikili ilişkilerimiz var ve Ukrayna'yla da ikili ilişkilerimiz var. Biz siyaseti denge politikaları üzerinden yürütmek istiyoruz. Süreci takip edeceğiz, bu süreç içerisinde siyasetin kazan-kazan esasına göre şekillendiğini ele aldığımız zaman mesele kalmaz.

Burada denge politikasını diplomasi şartlarına göre iyi işletmenin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yoğun bir şekilde sayın Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerini devam ettiriyorum. Bunlardan netice alacağıma inanıyorum.

YUNANİSTAN MESELESİ

Yunanistan'ın son dönemlerdeki tutumu bizim siyaset anlayışımıza uymuyor. İstanbul'da verdiğim yemekten sonra kendisine bir teklifte bulundum; biz ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aramıza sokmayalım dedim. Buna rağmen ABD'de yaptığı konuşmasında bu anlaşmamızın tamamen tersine dönüştürdü. Onunla da kalmadı Davos'ta aynısını yaptı. Adalar, adacıklara özel ziyaretler yapıp silahlandırmalara gitmek gibi bir gayretin içine girdi. Buralar gerek Lozan gerek Paris Anlaşmasına göre ters bir olaydır, oraları silahlandıramazsınız. Yunanistan böyle bir adımın içine girdi. ABD'nin burada üs kurma olayları... Sorulduğu zaman verilen cevap: Rusya'ya karşı. Benim halkım bunları yutmuyor. Buna olumlu bakmıyoruz, bunu da ikili görüşmelerde liderlere söyledik.

MUHALEFETİN YAKLAŞIMI

Burada attığımız adımlar ilgi uyandırdığı gibi bütün liderlerde de takdirle karşılandı. Şu anda zaten İsveç'teki terör yanlıları ciddi manada çılgındalar. Bizim iç muhalefet ne yazık ki bundan pek memnun değil. Onlara da dönünce anlatırız.

73 TERÖRİSTİN İADESİ

Daha önce onlar 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdiyse bunu 73'e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bakalım bu sözü yerine getirecekler mi. Biz de takipçisi olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

