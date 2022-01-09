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  4. Son dakika! Nijerya'da katliam: Köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişi öldürüldü

Son dakika! Nijerya'da katliam: Köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişi öldürüldü

09.01.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son zamanların en kanlı saldırıları yaşandı. Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişinin öldüğü belirtildi.

Son dakika! Nijerya'da katliam: Köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişi öldürüldü

Son dakika... Afrika ülkesi Nijerya'dan gelen haberler adeta kan dondurdu.

Premium Times'ın haberine göre, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan baskınlarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi evini terk etti.

Yerel sakinler, köylere saldıranların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu belirtirken, Zamfaralı sivil toplum örgütlerinden Zamfara Circle Koordinatörü Shawwal Aliyu, cumartesi sabahına kadar gömülen cesetlerin sayısının 200'ü bulduğunu ifade etti.

Köylerde cesetleri arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyu, evini terk edenlerin sayısının 10 bini bulduğunu kaydetti.

Saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, bazı kişileri fidye için kaçırıyor ve hayvanları çalıyor.

Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker gönderildi.

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"HAYDUTLARDAN KURTULMAYA KARARLIYIZ"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kuşatma altındaki topluluklara ve diğer Nijeryalılara, hükümetin onları kaderlerine terk etmeyeceğine dair söz veriyorum, çünkü bu haydutlardan kurtulmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız" dedi.

Buhari, masum insanlara yapılan saldırıların askeri güçlerin operasyonlarına karşı yapılan çaresiz eylemler olduğunu söyledi.

Nijerya hükümeti çarşamba günü, saldırganları terörist olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine operasyonlarını arttırması talimatı vermiş, bölgeye binlerce asker gönderilmişti.

(AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya silahlı saldırı
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