Son dakika: Nisa bebeğin annesiyle ilgili flaş gelişme! Ölüme terk edilmişti

Son dakika: Pendik'te 29 Mart'ta Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebeğin biyolojik annesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 42'inci Asliye Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Nisa Mihriban" ismiyle bilinen asıl adı Ebrar Nil bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin tahliyesine karar verdi.

SON DAKİKA | NİSA BEBEĞİN ANNESİNE TAHLİYE

Sanık avukatları, Ebru S.’nin bebeği 29 Mart günü bıraktığını, bebeğin bırakıldıktan 3 gün sonra bakım evinde rahatsızlandığını öne sürerek, bebeğin rahatsızlanmasıyla Ebru S.’nin bebeği terk etmesi arasında illiyet bağı olmadığını öne sürdü. Sanık avukatları, bebeğin ilk bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğu yönünde raporlar olduğunu da öne sürerek sanığın tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın tutuklulukta kaldığı süre ile delillerin büyük oranda toplanmış olduğunu ve sanığın alacağı ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ebru S.’nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede sanık Ebru S.’nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor.

İddianamede sanık Ebru S.’nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

YAŞANANLARI TÜRKİYE GÜNLERCE KONUŞMUŞTU

Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.

Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YEDİRİLEN MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU

Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI

Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan Nisa bebeğin tutuklu annesi Ebru S.'nin hayatına dair bazı detaylar ortaya çıkmıştı.

NİSA BEBEK İÇİN KORUMA KARARI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise, bebeğin korunmaya muhtaç çocuk statüsünde değerlendirilip acil koruma altına alınmasını talep etti.

Bakırköy Çocuk Mahkemesi, Nisa bebeğin acilen koruma altına alınmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaş durumuna uygun bir kuruma yerleştirilmesine karar verdi.



