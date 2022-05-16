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  4. Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

16.05.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bebeğin isminin mahkeme tarafından değiştirildiği, bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin annesinin ise babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını söylediği ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz Mart ayında Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebeğin mahkeme tarafından adının değiştirildiği öğrenildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin annesinin babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını söylediği detayı ortaya çıktı.

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Son dakika... Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Onay alındı, hazırlıklar başladı Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Onay alındı, hazırlıklar başladı

KAÇARAK DİNİ NİKAH KIYDI

Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan Nisa bebeğin tutuklu annesi Ebru S.'nin hayatına dair bazı detaylar ortaya çıktı. Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile, ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı.

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ŞİDDET GÖRÜP EVDEN AYRILDI

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.

ANNEANNE BEBEĞİN BAKIMINI KABUL ETMEDİ

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi. Üstelik anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" ifadelerini kullandı.

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Uzmanlar, Nisa bebek hakkında bakım ve sağlık tedbiri alınmasını, yaşına ve durumuna uygun bir kuruluşa nakledilme durumunun ise değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

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MAHKEME NİSA BEBEĞİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Talihsiz bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yanı sıra mahkemelerin Nisa bebekle ilgili kararlar verdiği de belirlendi.

Nisa Mihriban Y. olarak konulan isim, tespit üzerine Ebrar Nil S. olarak değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise, bebeğin korunmaya muhtaç çocuk statüsünde değerlendirilip acil koruma altına alınmasını talep etti.

Bakırköy Çocuk Mahkemesi, Nisa bebeğin acilen koruma altına alınmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaş durumuna uygun bir kuruma yerleştirilmesine karar verdi.

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