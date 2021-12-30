Son dakika: Öğretmen ataması tartışmasıyla ilgili MEB'den açıklama

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin tartışmalar sonrası açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir"
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