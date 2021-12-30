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Son dakika: Öğretmen ataması tartışmasıyla ilgili MEB'den açıklama

30.12.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması tartışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarının 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacağını ve sonuçlarının 14 Ocak 2022 tarihinde belli olacağı belirtildi.

Son dakika: Öğretmen ataması tartışmasıyla ilgili MEB'den açıklama

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin tartışmalar sonrası açıklamada bulundu.

"İTİRAZLAR TİTİZLİKLE İNCELENECEKTİR"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir"

AYRINTILAR GELECEK...

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atama Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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