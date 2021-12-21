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  4. Son Dakika: Omicron'dan sonra Türkiye'de kapanma olur mu? Dikkat çeken açıklama

Son Dakika: Omicron'dan sonra Türkiye'de kapanma olur mu? Dikkat çeken açıklama

21.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs varyantı Omicron hızla yayılmaya devam ediyor. Delta varyantının ardından ortaya çıkan ve yayılma hızı, diğer varyantlara göre çok daha fazla olan Omicron tehlikesi sürerken, Avrupa'da birçok ülke yeni tedbirlere başvurdu. "Türkiye'de de kapanma veya yasak gelir mi?" sorusu merak edilirken, Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi Avrupa ile benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini söyledi ve bunun 1-1,5 ay sonra yaşanabileceğini ekledi.

Son Dakika: Omicron'dan sonra Türkiye'de kapanma olur mu? Dikkat çeken açıklama

Koronavirüs varyantlarına bakıldığında en hızlı yayılan olarak kayıtlara geçen Omicron birçok ülkenin kâbusu olmaya başladı. Gitgide yayılan ve özellikle Avrupa'da birçok yeni tedbir alınmasına neden olay Omicron'la ilgili araştırmalar sürerken önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Türkiye'de de tespit edilen 'Omicron' varyantının 'Delta', 'Alfa', 'Beta' gibi varyantlara göre daha hızlı yayıldığını söyledi. Hem aşıdan kaçabilen hem de hızlı yayılabilen 'Omicron' varyantının daha fazla öldürmediğini vurgulayan Sipahi, şunları söyledi:

"Ya aynı ya da daha az öldürüyor. Aşının üzerinden belirli bir süre geçtiyse bu varyanttan korunma olasılığı bir miktar düşük diyebiliriz. Türkiye'deki aşılanmanın dünyaya göre farkı var. Biz Sinovac artı Biontech olmanın bana göre avantajına sahibiz. Bu durum 'Omicron'a karşı ne kadar koruyor, Sağlık Bakanlığı sistematik bir çalışma yapabilir. Bu verinin dünyadan çıkma olasılığı düşük. Çünkü onlarda bizim kadar hem Sinovac hem Biontech gibi karışık aşılanma yok. Sağlık Bakanlığı'nın bunun üzerinde yoğunlaşmasında fayda var. 3'üncü doz aşının koruyuculuğu artırma olasılığı yüksek gibi gözüküyor."

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"AŞININ ETKİSİNİ ZAMAN GÖSTERECEK"

Bütün varyantlarda aynı korunma önlemlerinin geçerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sipahi, aşılanmanın artmasıyla korunmanın da artacağını vurguladı. Yüzde 100 korunma olmadığının altını çizen Sipahi, "Aşıya güvenip maskeden vazgeçmemek gerekiyor. Halk 2 aşıdan sonra genelde korunmayı azaltıyor" diye konuştu.

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"TÜRKİYE'DE DE KAPANMA OLABİLİR"

Özellikle Avrupa'da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini belirterek, "Delta varyantının ortalama bulaşma süresi 3-6 gün, Omicron'da 1,5-3 gün. Bu varyant her türlü daha hızlı hasta ediyor. Hastalığın 2 katına geçme süresi daha hızlı gibi gözüküyor. 'Bizde kapanma olmaz' demek zor. Avrupa'da yoğunlaşma başladıktan 1 ay sonra bizde de yoğunlaşma başlıyor. Daha önceki deneyimlerimiz yine aynı şekilde tekrarlarsa onlar şu an kapanmaya başladılarsa bizim de 1-1,5 ay sonra tekrar kapanma olasılığımız az değil. Aşının bizi ne kadar koruyacağını zaman gösterecek. Kasım ayı başından bu yana 1,5 aylık sürede 80-90'dan fazla ülkeye yayılmış bir varyanttan bahsediyoruz. Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen veriler klinik olarak virüsün en azından 'Delta' ile karşılaştırıldığında benzer ya da daha iyi seyrettiğini gösteriyor. 3 ya da 6 ay sonra bu sonucun değişeceğini sanmıyorum. Çünkü hem hızlı yayılıp hem de daha fazla öldürürse virüs açısından evrimsel bir dezavantaj olur" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma
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