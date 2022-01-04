Son Dakika: Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Güney Afrika'da ortaya çıkan, hızlı yayılmasıyla bilinen ve kısa sürede dünyanın kâbusu haline gelen Omicron'la ilgili son araştırmayı DSÖ açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı Abdi Mahmud, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, örgütün Omicron varyantına ilişkin yaptığı son araştırmaları basınla paylaştı.

"VÜCUDUN ÜST KISIMLARINDA ETKİLİ OLUYOR"

Mahmud, "Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik." açıklamasında bulundu.

"ŞİMDİLİK İYİ HABER"

Omicron'un diğer varyantlar gibi ağır enfeksiyonlara neden olmadığını belirten Mahmud, bunun şimdilik iyi haber olabileceğini fakat emin olmak için daha fazla durum raporuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

"TAHMİN ETMEK ZOR"

Mahmud, an itibarıyla Kovid-19'un yeni merkez üssünün neresi olduğu sorusuna, "Delta varyantı zamanında Doğu Avrupa uzun bir müddet merkez üssü olmuştu. Yeni varyantın nerede etki göstereceğini tahmin etmek zor." cevabını verdi.

AŞI SORUSU

Omicron için ayrı bir aşı üretilmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin Mahmud, "Omicron'un bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor. Dolayısıyla bu konuda karar almak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud, olası bir Omicron aşısına dair kararın uluslararası iş birliği sonucu verilmesi gerektiğini ve bu kararın tek başına aşı üreticilerine bırakılamayacağını vurguladı.

BİR "İYİ HABER" DE DANİMARKA'DAN

Danimarka Devlet Serum Enstitüsünde epidemiyoloji uzmanı Tyra Grove Krause, Danish TV 2'ye yaptığı açıklamada, enstitünün yürüttüğü yeni bir çalışmada, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta'ya göre iki kat daha düşük olduğunun saptandığını ifade etti.

Kovid-19 salgınının ülkesinde sadece iki ay içinde bitebileceğini ve bunun Omicron varyantı sayesinde olabileceğini ifade eden Krause, yakın zamanda normal hayata dönülebileceğine işaret etti.

Ciddi semptomlara yol açmayan Omicron varyantıyla daha fazla insanın enfekte olacağını belirten Krause, gelecek iki ay Omicron'un sağlık sistemi üzerinde yoğun bir baskı oluşturacağı konusunda uyardı. Krause, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını da söyledi.

Krause, "Omicron ocak sonunda zirve yapacak ve şubatta enfeksiyon baskısının azaldığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

