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  4. Son dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

20.01.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine gröe, Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi, beni rencide edici kelimeler kullandı. Kendimi kaybettim" dedi. Şüpheliyle birlikte Konya'dan bir gün önce geldiği tespit edilen Musa T. adlı kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika... Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

ASASA

CANİDEN SKANDAL İFADE

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

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"KENDİMİ KAYBETTİM"

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Beni rencide edecek kelimeler kullandı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor. (DHA)

SON DAKİKA | İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire Ömür Erez hayatını kaybettiSON DAKİKA | İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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