Son dakika | Özgür Özel'den CHP'li o danışmana çok sert sözler! "Böyle hadsizlik yapacak bir Şam şeytanı bizi kılıçtan geçirecek"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanlığına aday olması sonrası Özgür Özel'in açıklamaları daha da yakından takip ediliyor. Özel canlı yayında gündemi değerlendirirken soruları yanıtladı. CHP'nin Millet İttifakı ortaklarına 39 milletvekili vermesiyle ilgili Özel, "Ben listeyi gördüm pazar günü. 39 rakamını duyduk inanamadık" diye konuştu.
"BÖYLESİ BİR DÖNEMDE SEÇİMİ KAYBETMEMEMİZ GEREKİYORDU"
Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
- Şüphesiz Erdoğan'ı yenebileceğimize inanmak zorunda olduğumuz için... Yüzde 25'i çok iyi okumak lazım. 4 kişiden 3'ünün oyunu almadığınız bir durumda bu partinin oturup düşünmesi lazım. 20 yıl geçti, ülkeyi yöneten iktidarın Türkiye'ye ne yaptığı ortada. Böylesi bir dönemde yanlışlar yapmayıp bu seçimi kaybetmememiz gerekiyordu. Kaybetmemizin pek çok sebebi var.
"CHP'NİN EN ÖNEMLİ HATASI KENDİSİ OLAMAMAKTI"
- CHP açısından en önemli hata kendisi olmamaktı. Türkiye'yi ittifak siyasetine mecbur bırakan bir rejimle karşı karşıyayız. CHP tek başına yüzde 50 + 1 alamıyor. Hata şuradaydı: Ben nerede durayım, bunun yanında durayım, bunun karşısında durayım gibi bir ittifak mecburiyetiyle CHP kendi kimliğini savunur halden başka bir yere savruldu.
"HERKES İÇİN PARTİ OLMAZ! CHP KİMİN İÇİN VAR OLDUĞUNU BİLMELİ"
- Ben 8 yıldır grup başkanvekiliyim. MYK toplantılarını da takip ediyorum aynı zamanda. Ben sürekli CHP'nin kendi kimliğini savunması, farklılaşmaması gerektiğini hep söyledim. CHP kendi köklerini bilmeli, kimin için var olduğunu bilmeli. Herkes için parti olmaz. Parti toplumun bir kısmını temsil eder. Ya emekten yanasındır ya değilsindir, ya işçiden yanasındır ya değilsindir. Ya esnafı savunuyorsundur ya savunmuyorsundur. CHP'nin kendini var eden sol, sosyal demokrat kriterleri görmesi, cesur olması lazım. CHP durduğu yerde duracak, gerekirse bütün Türkiye CHP'nin siyasi hattı etrafında duracak.
"HADSİZLİK YAPACAK BİR ŞAM ŞEYTANI ÇIKMIŞ, PARTİMİZDE DANIŞMANLIK YAPIYOR"
"39 RAKAMINI DUYDUK, İNANAMADIK"
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CHP 39 milletvekilini ittifak ortaklarına verdi. Bize diyorlar ki 'Siz orada değil miydiniz?' Biz toplamda 10 milletvekili verileceğini öngörüyorduk.
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Ben listeyi gördüm pazar günü. 39 rakamını duyduk inanamadık. Sadullah Ergin'in ismini gördüm 'İnşallah isim-soyisim benzerliğidir. Büyük sıkıntı olur bize' dedim. O günden sonra sahaya çıkıyorsunuz, partinin iç meselesini tartışma imkanınız yok. Herkes bağrına taş basıp seçim listelerini savundu.
- CHP son anketlerde yüzde 28 çıkarken, yüzde 8 de ittifak ortaklarına ait olacak hali yok. CHP'ye hiçbir şey getirmemiştir, milletvekili sayısı olarak kaybettirmiştir.