Son dakika | Özgür Özel'den CHP'li o danışmana çok sert sözler! "Böyle hadsizlik yapacak bir Şam şeytanı bizi kılıçtan geçirecek"

Hep şunu söyledik: Partinin seçilmiş kurullarına saygılı olmak, atanmışlarla değil seçilmişlerle yol almak lazım. CHP'nin son 10 yılda yaptığı en başarılı iş şüphesiz adalet yürüyüşüydü. Partinin seçilmiş kurullarının haberi olmadan işler yapılması bu partiyi yanlışa itti.