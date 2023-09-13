'Dışarı' sloganları yükseldi, ortalık karıştı! CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi: "Beni partiden kazıyacakmışsınız..."

Kongre sürecinin devam ettiği Cumhuriyet Hak Partisi'nde (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın salona girmesiyle tansiyon yükseldi.

SALONA GİRMESİYLE ORTALIK KARIŞTI

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

'KÖKSAL DIŞARI' SLOGANLARI ATILDI

Afyon Türkeli Gazetesi'nde yer alan habere göre; ortalık bir anda karışırken, yaşanan tartışma sırasında 'Köksal dışarı' sloganlarının atıldığı duyuldu.

"BENİ PARTİDEN KAZIYACAKMIŞSINIZ İŞTE BURADAYIM"

"Beni partiden kazıyacakmışsınız işte buradayım kazıyında göreyim" diyen Köksal bir anda bayılarak yere yığıldı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.

(İHA)



