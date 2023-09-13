'Dışarı' sloganları yükseldi, ortalık karıştı! CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi: "Beni partiden kazıyacakmışsınız..."

Kongre sürecinin devam ettiği Cumhuriyet Hak Partisi'nde (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın salona girmesiyle tansiyon yükseldi.
CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.
Afyon Türkeli Gazetesi'nde yer alan habere göre; ortalık bir anda karışırken, yaşanan tartışma sırasında 'Köksal dışarı' sloganlarının atıldığı duyuldu.
"Beni partiden kazıyacakmışsınız işte buradayım kazıyında göreyim" diyen Köksal bir anda bayılarak yere yığıldı.
Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.
(İHA)