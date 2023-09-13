HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Dışarı' sloganları yükseldi, ortalık karıştı! CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi: "Beni partiden kazıyacakmışsınız..."

'Dışarı' sloganları yükseldi, ortalık karıştı! CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi: "Beni partiden kazıyacakmışsınız..."

13.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde ortalık karıştı. Yaşanan gerginlik sırasında 'Köksal dışarı' sloganlarının atıldığı duyulurken, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, baygınlık geçirdi. Köksal salondan partililerin yardımıyla çıkartıldı.

Kongre sürecinin devam ettiği Cumhuriyet Hak Partisi'nde (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın salona girmesiyle tansiyon yükseldi.

SALONA GİRMESİYLE ORTALIK KARIŞTI

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

2

'KÖKSAL DIŞARI' SLOGANLARI ATILDI

Afyon Türkeli Gazetesi'nde yer alan habere göre; ortalık bir anda karışırken, yaşanan tartışma sırasında 'Köksal dışarı' sloganlarının atıldığı duyuldu.

"BENİ PARTİDEN KAZIYACAKMIŞSINIZ İŞTE BURADAYIM"

"Beni partiden kazıyacakmışsınız işte buradayım kazıyında göreyim" diyen Köksal bir anda bayılarak yere yığıldı.

3

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.

İlginizi Çekebilir

2019 yılından farklı olacak: Her il, ilçe ve beldede...

2019 yılından farklı olacak: Her il, ilçe ve beldede...

Motorin litre fiyatları 40 lirayı aştı!

Motorin litre fiyatları 40 lirayı aştı!

Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?

Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?

 Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

 Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi!

Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi!

 Özgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattı

Özgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Libya'daki bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı...Libya'daki bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı...
Uzmanlardan 'aşırı derecede sert' kış uyarısı! Uzmanlardan 'aşırı derecede sert' kış uyarısı!
İzleyicileri kahkahaya boğan taklidini İmamoğlu da paylaştı! İzleyicileri kahkahaya boğan taklidini İmamoğlu da paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.