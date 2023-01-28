Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

Son dakika: Havaların soğumasıyla birlikte hava durumunun nasıl olacağı yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pazar günü planı olanların kalın giyinmesi uyarısını yaptı. Duş alıp dışarı çıkılmaması gereken bir gün olacağı belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Pazar günü planı olanlar kalın giyinsin. Akdeniz hariç yurt genelinde hava soğuk olacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Karadeniz rüzgarla birlikte bu soğuğu daha belirgin hissedecek. Duş alıp dışarı çıkılmaması gereken bir gün olacak. Rüzgara maruz kalmayın, bere takın..."

METEOROLOJİ SON TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda kar; yurdun kıyı kesimleri ile İç Ege'nin batısında ve Güneydoğu'da yağış alan yerlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 3-5 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde önceleri güneyli, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin ve bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

