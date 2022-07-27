Son dakika: PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi... 'Gömmeye devam edeceğiz'

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Mehmetçikten terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe indi! 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Gelişmeyi MSB sosyal medya hesabından açıkladı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum