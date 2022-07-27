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  4. Son dakika: PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi... 'Gömmeye devam edeceğiz'

Son dakika: PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi... 'Gömmeye devam edeceğiz'

27.07.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi... 'Gömmeye devam edeceğiz'

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Mehmetçikten terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe indi! 25 terörist etkisiz hale getirildi.

"GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ!"

Gelişmeyi MSB sosyal medya hesabından açıkladı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

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Milli Savunma Bakanlığı
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