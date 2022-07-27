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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

27.07.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıklandı. Otal'ın şehadet haberi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki baba evine ve kent merkezindeki annesinin evine ulaştı.

Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

OTAL'IN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şehit olduğu haberini polis lojmanlarının merdiveninde alan anne Arzu Otal gözyaşlarına boğuldu. Anne Otal, kendisini eve çıkartmak isteyen görevlilere "Evde küçük çocuğum var onun yanında ağlamak istemiyorum" diyerek evine çıkmak istemedi. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.

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KIRIKKALE VALİLİĞİ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kırıkkale Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kırıkkale/Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert OTAL, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit suriye
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