HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması! "730 km uzunluktadır"

Son Dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması! "730 km uzunluktadır"

18.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'deki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün dikkat çeken Kayseri depremi değerlendirmesi!

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 4.9, Kandilli'nin verisine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'deki depremi, Twitter hesabından değerlendirdi.

Görür, "Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde (Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" dedi.

SON DAKİKA: Kayseri'deki deprem sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı! Gece yarısı beşik gibi sallandılar (Son depremler)SON DAKİKA: Kayseri'deki deprem sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı! Gece yarısı beşik gibi sallandılar (Son depremler)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert tepki! "Serçeysen serçeliğini bil"Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert tepki! "Serçeysen serçeliğini bil"
Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Kayseri'deki deprem sonrası ilk görüntüler

Kayseri'deki deprem sonrası ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavut gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavut gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.