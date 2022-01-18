Son Dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması! "730 km uzunluktadır"

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 4.9, Kandilli'nin verisine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'deki depremi, Twitter hesabından değerlendirdi.

Görür, "Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde (Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" dedi.

Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde ( Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır. pic.twitter.com/3JncfkhWdU — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 18, 2022



