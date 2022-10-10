SON DAKİKA: Putin'den intikam saldırısı! Zelenskiy hedef alındı birçok şehir bombalandı! Halk sığınaklara akın etti

Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüdeki patlama, sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş farklı bir noktaya geldi. Gelen son dakika haberine göre bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlamalar meydana geldi! Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Kiev'deki patlamalarda başkentte yaşayan vatandaşların yaşadığı korku net bir şekilde görülüyor. Hava saldırısı sonrasında sivillerin araçları alev alev yandı. Halk sığınaklara akın ederken Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, sığınaklardan çıkılmaması yönünde uyardı ve "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" dedi.

SON DAKİKA: KİEV'E HAVA SALDIRISI! ARAÇLAR ALEV ALDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sabaha hava saldırısıyla uyandı! Başkentin birçok noktasından görülen toz bulutu adeta şehri kapladı. Kiev'de yaşanan paniğin görüntüleri de ortaya çıktı.

ZELENSKİY’NİN OFİSİ DE PATLAMALARIN OLDUĞU BÖLGEDE

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ofisi de bu bölge bulunuyor.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA!

Zelenskiy'den patlamalar sonrası açıklama geldi. Telegram hesabıdan yaptığı paylaşımda ölü ve yaralılar olduğunu belirten Zelenskiy, sığınaklardan çıkılmaması uyarısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler."

UKRAYNA ATEŞ ALTINDA

Ukrayna ordusuna göre Lviv, Darnitsa, Dnipro, Jitomir, Vinnitsa'da da patlamalar meydana geldi. Metrolar yeniden sığınak olarak kullanılıyor. Seferler geçici olarak askıya alındı.

‘ARABALAR YANIYOR, EVLERİN CAMLARI KIRILIYOR, ÖLÜLER VAR’

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i Rusya’nın yaptığı saldırı kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntıya uğrattı. Kiev belediye başkanı Vitaliy Klitschko, saldırının hemen ardından resmi Telegram hesabı aracılığıyla bir açıklama yaparak, başkentin merkezinde Shevchenkiv bölgesinde birkaç patlama meydana geldiğini doğruladı.

Başkan Klitschko daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı ise bir Rus roketinin Kiev'de Hrushevsky anıtının yakınındaki bir caddeye düştüğünü bildirildi.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko ise bir roketin ‘şehrin tam merkezine’ düştüğünü de belirterek ‘Arabalar yanıyor, evlerin camları kırılıyor. Ölüler var’ diye tweet attı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü, 8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de meydana gelen patlamanın ardından yıkılmıştı.

