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  4. SON DAKİKA: Putin'den intikam saldırısı! Zelenskiy hedef alındı birçok şehir bombalandı! Halk sığınaklara akın etti

SON DAKİKA: Putin'den intikam saldırısı! Zelenskiy hedef alındı birçok şehir bombalandı! Halk sığınaklara akın etti

10.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bugün büyük patlamalar meydana geldi! Gelen ilk bilgilere göre Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerinde gerçekleşen patlamaların ardından Ukraynalılar büyük panik yaşadı. Patlamalar sonrası ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde sivillerin araçlarının alev topuna döndüğü görülüyor. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre patlamalar sonrası çok sayıda ölü olduğu öğrenildi. Zelenskiy'den de açıklama geldi.

Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüdeki patlama, sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş farklı bir noktaya geldi. Gelen son dakika haberine göre bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlamalar meydana geldi! Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Kiev'deki patlamalarda başkentte yaşayan vatandaşların yaşadığı korku net bir şekilde görülüyor. Hava saldırısı sonrasında sivillerin araçları alev alev yandı. Halk sığınaklara akın ederken Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, sığınaklardan çıkılmaması yönünde uyardı ve "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" dedi.

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SON DAKİKA: KİEV'E HAVA SALDIRISI! ARAÇLAR ALEV ALDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sabaha hava saldırısıyla uyandı! Başkentin birçok noktasından görülen toz bulutu adeta şehri kapladı. Kiev'de yaşanan paniğin görüntüleri de ortaya çıktı.

ZELENSKİY’NİN OFİSİ DE PATLAMALARIN OLDUĞU BÖLGEDE

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ofisi de bu bölge bulunuyor.

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ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA!

Zelenskiy'den patlamalar sonrası açıklama geldi. Telegram hesabıdan yaptığı paylaşımda ölü ve yaralılar olduğunu belirten Zelenskiy, sığınaklardan çıkılmaması uyarısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler."

UKRAYNA ATEŞ ALTINDA

Ukrayna ordusuna göre Lviv, Darnitsa, Dnipro, Jitomir, Vinnitsa'da da patlamalar meydana geldi. Metrolar yeniden sığınak olarak kullanılıyor. Seferler geçici olarak askıya alındı.

‘ARABALAR YANIYOR, EVLERİN CAMLARI KIRILIYOR, ÖLÜLER VAR’

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i Rusya’nın yaptığı saldırı kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntıya uğrattı. Kiev belediye başkanı Vitaliy Klitschko, saldırının hemen ardından resmi Telegram hesabı aracılığıyla bir açıklama yaparak, başkentin merkezinde Shevchenkiv bölgesinde birkaç patlama meydana geldiğini doğruladı.

Başkan Klitschko daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı ise bir Rus roketinin Kiev'de Hrushevsky anıtının yakınındaki bir caddeye düştüğünü bildirildi.

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Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko ise bir roketin ‘şehrin tam merkezine’ düştüğünü de belirterek ‘Arabalar yanıyor, evlerin camları kırılıyor. Ölüler var’ diye tweet attı.

Canlı yayını apar topar terk etti! Kiev'deki patlamaya dünyanın gözü önünde yakalandıCanlı yayını apar topar terk etti! Kiev'deki patlamaya dünyanın gözü önünde yakalandı

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Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü, 8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de meydana gelen patlamanın ardından yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
putin'nin attığı her bir bomba tüm dünyayı etkiliyor. Resmen tüm ülkeleri kendine muhtac biraktirmis. bizim ulkenin ödeyemedigi dogalgaz borcu da gazin kesilmesine sebeb olabilir
olan yine sivillere oluyor kimse hak etmiyor bunları.
Komeydiyeni getirir çumhurbaşkanı yapar ise ülkesinin içine işte böyle eder.ABD aynı şeyi bizde de yapmak istiyor.

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