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SON DAKİKA | Putin'den Prigojin için başsağlığı mesajı: 'Hayatında ciddi hataları vardı', ABD'den düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia

24.08.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus paralı asker gurubu Wagner'in lideri Prigojin’in içinde bulunduğu uçak, dün Rusya'da düştü. Dünyada yankı uyandıran haber sonrasında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de uçağın Rusya tarafından füzeyle düşürüldüğü iddiasıydı. ABD'den konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Öte yandan Putin, Prigojin için başsağlığı mesajı yayımladı.

SON DAKİKA | Putin'den Prigojin için başsağlığı mesajı: 'Hayatında ciddi hataları vardı', ABD'den düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, Rusya'nın Wagner kamplarını bombaladığı iddiasıyla bir isyan hareketi başlatmıştı. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı sorumlu tutan Prigojin'e bağlı Wagner askerleri, Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Daha sonra Putin ve Prigojin arasında varılan anlaşma sonrası Wagner, Rus topraklarını terk ederek Belarus'a yerleşmişti.

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UÇAĞI DÜŞTÜ

Dün Wagner'e ait 2 uçaktan biri Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen uçakta olduğu belirlenen Evgeny Prigojin'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Düşen uçak sonrası birçok iddia ortaya atıldı. Gündemde olan ise uçağın Rusya topraklarından fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğüydü.

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ABD'DEN ÇARPICI İDDİA!

ABD'li yetkililer, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla yaptıkları açıklamada, ABD’nin Prigojin’ini taşıyan uçağın Rusya topraklarından ateşlenen karadan havaya füze ile düşürüldüğünü inandığını belirtti. Yetkililer, bilgilerin henüz ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve inceleme aşamasında olduğunu vurguladı.

PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Putin, Prigojin'in ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda Putin, "90'lardan beri tanıyorum, Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Soruşturma Komitesi Tver’deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek" dedi.

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putin wagner

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