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Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda, Putin'in neşeli hali dikkat çekti: Sizlerle gurur duyuyorum

23.08.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Putin'e karşı geçtiğimiz aylarda isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin’in de içinde bulunduğu özel jet, Moskova yakınlarından esrarengiz biçimde düştü. Vladamir Putin ise dünyanın konuştuğu haberin geldiği anlarda, Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü töreninde ortaya çıktı. Putin'in kürsüye geldiği anlardaki neşeli hali ise dikkatlerden kaçmadı. Rus askerlerine seslenen Putin "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda, Putin'in neşeli hali dikkat çekti: Sizlerle gurur duyuyorum

Rusya'dan gelen haber dünyayı sarstı. Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirildi. Rusya Devlet Televizyonu ise Prigojin’in düşen uçakta hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan ve askerleriyle birlikte Moskova'ya ilerleyen Prigojin'in de olduğu uçağın düşüş görüntüleri de ortaya çıktı. Prigojin'in öldüğü haberi dünya gündemine otururken, Rusya lideri Vladimir Putin ise aynı saatlerde Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Törende konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Putin'in neşeli hali dikkat çekti.

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"SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

Kursk Muharebesi'nin yaklaşık 2 ay sürdüğüne işaret eden Putin, bu savaştaki ana olayın Prohorovka’daki büyük ölçekli tank savaşı olduğunu, orada bir karşı muharebede yüzlerce tankın cephenin dar bir bölümünde birleştiğini, altlarındaki toprağın kelimenin tam anlamıyla yandığını söyledi.

Putin, zafer için savaşanları unutmayacaklarını belirterek “Bugün burada, efsanevi Kursk topraklarında, 1943 yazında Nazilerle savaşan Kursk Muharebesi kahramanlarının şanına layık olan kahramanlarımıza, askerlerimize, özel askeri operasyon katılımcılarına yüksek devlet ödülleri takdim edilecek.” diye konuştu.

Putin'in eski röportajındaki ifadeler dikkat çekti Putin'in eski röportajındaki ifadeler dikkat çekti

Tüm askerlerin cesurca ve kararlılıkla savaştığını kaydeden Putin, “anavatana bağlılık ve askeri yemine sadakatin özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını birleştirdiğini” dile getirdi. Putin, Rus askerlerine seslenerek “Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü! İşte o anlar Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü! İşte o anlar

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Rusya putin wagner

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