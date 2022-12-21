SON DAKİKA | Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon 24 Şubat'tan beri devam ediyor. ABD'nin Ukrayna'ya yönelik patriot hava savunma sistemi verebileceğinin belirtilmesinin ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Rusya patriotların verilmesi durumunda öncelikli hedef olacaklarını açıklamıştı. Patriotların bugün ABD'ye ziyarette bulunan Zelenskiy-Biden görüşmesi sonrası yapılacak açıklama sonrasında duyurulması planlanıyor.

'DURDURULAMAZ' FÜZELER SAHAYA SÜRÜLÜYOR

Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin daha önce ‘durdurulamaz’ olarak tanıttığı zirkon hipersonik füzelerinin ocak ayında savaşta kullanılacağını açıkladı.

'DÜNYANIN HER YERİNDEKİ NOKTAYI VURABİLİYOR'

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin, yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabileceklerini ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabileceklerini belirtmişti.



